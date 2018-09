Colpito alla testa da un ramo mentre taglia la pianta: in coma falegname

di Michelangelo Cecchetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRANTORTO - Essenziali le prossime 24 ore per la valutazione dell'evoluzione clinica delle condizioni del settantenne, V.G., ricoverato da giovedì in prognosi riservata nell'ospedale Borgo Trento a Verona, a causa di un infortunio sul lavoro. Contitolare con il fratello di una società specializzata nel taglio di piante e nella lavorazione del legno, mentre stava tagliando una pianta ad alto fusto in un fondo privato, è stato travolto da un pesante ramo che lo ha colpito alla testa procurandogli la frattura del...