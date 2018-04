Troppa Imu pagata, il Comune vince il ricorso: indietro 7 milioni di euro

di Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Dopo il Tar, anche ilaccoglie il ricorso sul Fondo di solidarietà presentato nel 2015 dall'amministrazione Bitonci e Giordani telefona al suo predecessore e all'ex assessore ai Tributi Stefano Grigoletto per ringraziarli. Ora nelle casse di palazzo Moroni dovrebbero arrivare«All'epoca mi diedero del pazzo - dice- Noi, però, abbiamo continuato a ripetere che la norma era illegittima». «Le battaglie giuste non hanno e non devono avere colore politico», ha sottolineato il sindaco Giordani...