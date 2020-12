PADOVA - Imu non pagata, in arrivo ci sono 2.672 cartelle esattoriali per un valore complessivo di 6 milioni e 680 mila euro. Il 2021 potrebbe non iniziare nel migliore dei modi per quei padovani che, per i motivi più disparati, dal 2014 al 2018, non hanno onorato l’ i mposta municipale propria. Con due diverse determine, infatti, il settore Tributi ha certificato la messa a ruolo di oltre 2.600 posizioni relative al mancato pagamento dell’Imu. Mediamente ogni cartella esattoriale dovrebbe valere circa 2.500 euro. Nel primo dispositivo si spiega che il Comune dall’inizio dell’anno fino allo scorso dicembre, ha messo a ruolo un’evasione pari a 2 milioni e 310 mila euro. Una cifra che si trasformerà in 924 cartelle esattoriali. Nella seconda determina si certifica che il Comune entro la fine dell’anno dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate le posizioni di 1.117 contribuenti, per un valore complessivo di 4 milioni e 370 mila euro . Posizioni che diventeranno altrettante cartelle esattoriali.

«Si tratta di una prassi consueta che si ripete ogni anno – ha spiegato ieri l’assessore ai Tributi Antonio Bressa – Molto semplicemente abbiamo comunicato all’Agenzia delle Entrare, i nominativi di chi, in passato, non ha risposto ai nostri solleciti di pagamento. Questo non significa che chi è moroso riceverà nelle prossime settimane le cartelle esattoriali. Anche perché fino a fine anno c’è la moratoria. Molto semplicemente, l’amministrazione ha fornito all’Agenzia delle Entrate questi dati che, poi, con i suoi tempi, provvederà alle notifiche. Nell’immediato dunque non ci sarà la spedizione delle cartelle. Noi ci siamo limitati ad inviare dei nominativi, come previsto dalla legge».

LO SGRAVIO 2020

Grazie al cosiddetto decreto agosto, intanto, molte imprese non dovranno pagare la seconda rata dell’Imu prevista per mercoledì prossimo. In modo particolare beneficiare di questo “sconto” saranno le attività ricettive e quelle legate al mondo dello spettacolo. Nello specifico, non dovranno pagare il tributo, hotel, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. Non solo. Non pagheranno neppure le sale cinematografiche, i teatri, le discoteche e le sale dedicate allo spettacolo. In questo caso, però l’esenzione scatterà a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. A ruolo l’altro giorno sono stati anche messi i 101.789 euro di Tasi non pagata. Il Bilancio 2020 del Comune vale 275 milioni di euro e può contare su entrate tributarie che si attesteranno attorno ai 155 milioni e 349 mila euro. Per quel che riguarda quest’ultime, a fare la parte del leone, come sempre è l’Imu che, da sola vale 80 milione e 800 mila euro. Di questi, circa 18 milioni di euro saranno però trattenuti dall’Agenzia delle entrate.

