L'industriale Pipinato e i 127 milioni all'estero: «Chiedo scusa a tutti»

di Gabriele Pipia

PADOVA - «In passato ho fatto scelte sbagliate che oggi non rifarei, ma quando ne ho preso coscienza ho cercato di rimediare.». Esattamente una settimana fa scoppiava la bufera attorno al nome di. Ora l’imprenditore padovano delle scarpe decide di parlare. Lo fa con unascritta «non per trovare una giustificazione, ma per chiedere scusa». La bufera che lo ha coinvolto è quella legata all’inchiesta sul presunto “tesoro” nascosto all’estero dall’ex governatore Giancarlo Galan Dalle indagini della Finanza di Venezia è emerso un rodato meccanismo finalizzato all’evasione che avrebbe coinvolto negli anni scorsi almeno ventuno imprenditori veneti, pronti a trasferire somme milionarie nei paradisi fiscali grazie all’assistenza dei broker svizzeri Filippo San Martino e Bruno De Boccard e dei commercialisti padovani Paolo Venuti, Guido Penso e Christian Penso (tutti e cinque indagati).con cui il gip del Tribunale di Venezia dispone il sequestro di 12 milioni di euro sottratti all’Erarioa cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, poi regolarizzati grazie allo scudo fiscale.