di Marina Lucchin

PADOVA Per gli inquirenti, il padovano 51enneera un uomo della cosca crotonese guidata, in Veneto, dai fratelli Sergio e Michele Bolognino . E questo è il motivo per cui l’imprenditore è stato indagato a piede libero per. Nelle quasi 200 pagine dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, firmato dal procuratore Paola Tonini della Direzione distrettuale antimafia di Venezia, si leggonoche mettono nero su bianco le pesantiche aveva rivolto ad altri imprenditori e professionisti. «Ti brucio la casa se non mi paghi». Per il 51enne, però, si trattava di «parole dette in un momento di follia di un uomo che stava perdendo tutto».