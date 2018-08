Imprenditore suicida per debiti: a giudizio chi lo finanziava

di Lino Lava

PADOVA - Il piccolo imprenditore dell'Arcella si è ucciso per i debiti. Orfeo Paccagnella, sessantanovenne, titolare della Padovana Service, con sede in via De' Menabuoi, la mattina del 18 agosto 2015 si è tolto la vita con una fucilata in volto. Ora sappiamo che Paccagnella aveva un debito di duecentomila euro, che non riusciva a pagare. Non con le banche, ma con un promotore che non aveva alcun titolo per prestare denaro. Il pubblico ministero Sergio Dini ha firmato un decreto di citazione a giudizio nei confronti di...