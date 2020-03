SAN MARTINO DI LUPARI - Imprenditore visionario, “fattosi da sé” e partito dalla gavetta, nel Nordest locomotiva d’Italia a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, pioniere dei mercati orientali a inizio anni ‘90, e poi innovatore nel settore delle energie pulite, successivamente al 2008. E ancora, sportivo in buona salute e ciclista amatoriale, con partecipazioni alle principali competizioni come Gran fondo Dolomiti, che aveva disputato anche la scorsa estate, percorrendo circa 80 chilometri in bicicletta in salita. Una vita costellata di importanti successi professionali e umani quella di Umberto Sicuro, originario di San Martino di Lupari, 67 anni da compiere in aprile, spezzata nel giro di pochissimi giorni dal Covid 19.



L’imprenditore, che risiedeva a Castelfranco Veneto, è spirato nella terapia intensiva dell’ospedale di Montebelluna domenica 22 marzo, dopo un decorso fulmineo della malattia. A ricordarlo, il figlio Enrico e i fratelli Gianni, Mario e Gabriella. Come per numerosi geni dell’informatica odierni, anche l’avventura imprenditoriale di Umberto Sicuro parte ai primi anni ’70 da un garage, a Galliera Veneta, nel padovano, adibito alla produzione di abbigliamento, in particolare giubbotti. Così nasce il marchio “Martin’s” che di lì a poco inizia ad andare bene, e il laboratorio si amplia in un grande capannone. La storia di successo continua con l’acquisizione, a fine anni ’80, del famoso marchio di abbigliamento Goldie, a Caselle D’Asolo. «Umberto aveva un sesto senso formidabile per gli affari –commenta il fratello Gianni – era un vulcano di idee animato da un fortissimo spirito di intraprendenza». Ed ecco che nei primi anni ‘90 è tra i primi imprenditori italiani a cogliere le opportunità dei mercati asiatici, spostando in Indonesia la produzione di migliaia di capi di vestiario sportivo e jeanseria, destinati a una clientela di primari marchi come Lotto, Coin, Upim, Diadora. Dopo la crisi del 2008, la “riconversione” con cambio di rotta, per cui Sicuro abbandona il settore tessile e si inserisce nel filone emergente delle energie rinnovabili, realizzando impianti fotovoltaici in Puglia e Bulgaria. Moltissimi amici e conoscenti dell’imprenditore lo ricordano anche per lo spirito di servizio verso il prossimo e le opere caritatevoli. «Umberto era sempre disponibile a venire incontro a persone in difficoltà e a donare», riferisce il fratello Gianni. Con la sorella Gabriella, l’imprenditore condivideva una fervida fede religiosa. «Eravamo già d’accordo –conclude quest’ultima- sul fatto che, terminata l’emergenza sanitaria, ci saremmo recati insieme al Duomo di Padova, all’altare della Beata Eustochio, e a quello di Padre Placido a S. Antonio».



Anche Monselice ha pianto altri due morti tra sabato e domenica scorsi. All’ospedale Madre Teresa si è spento Bruno Albertin, di 87 anni. Nella casa di riposo di Merlara, Iolanda Berto, di 79. Il signor Bruno era un uomo molto noto e stimato a Monselice. Appassionato di viaggi e di ballo, sempre elegante con l’immancabile cravatta, l’anziano abitava in via San Martino, nell’omonimo quartiere, con la moglie Maria Masiero. Aveva lavorato come operaio all’Italcementi fino alla pensione. Venerdì scorso le sue condizioni di salute sono precipitate a causa del Covid-19, rendendo necessario il ricovero all’ospedale, dove è spirato dopo due giorni. Iolanda Berto è morta invece all’interno della Residenza Scarmignan, dove era approdata molti anni fa. Prima di lei l’aveva preceduta la sorella Adele, venuta a mancare già da tempo. Era rimasta la terza sorella, Gemma, che puntuale andava a trovarla nella struttura di Merlara. La signora Iolanda non si era mai sposata e non aveva avuto figli. Il personale della struttura la ricorda così: sorridente e abitudinaria. Le sue condizioni di salute già precarie si sono aggravate negli ultimi giorni, a causa del virus. Narciso Ferrarato, 82enne di Montagnana, è morto domenica mattina all’ospedale di Schiavonia. È uno degli undici ospiti della casa di riposo di Merlara deceduti dopo lo scoppio dell’epidemia di Covid-19 all’interno della Ipab. In struttura dal 2016, Narciso era celibe e senza figli.

Hanno collaborato Camilla Bovo e Maria Elena Pattaro © RIPRODUZIONE RISERVATA