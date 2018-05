di Marina Lucchin

LA SCOPERTA

PADOVA - «. Ciledi cipolle addosso e ci diceva che ci stava bene dover lavorare al freddo. Chi non faceva quello che volevano loro, veniva cacciato, anche solo per dare un esempio agli altri». È una delle tantedegli, secondo i racconti dei 21 braccianti ascoltati dai carabinieri,Walter Tresoldi, Fanica Hodorogea, che aveva il compito di controllare il lavoro svolto dai dipendenti nel capannone di via Maroncelli 1 ad Albignasego.: nelle oltre 130 pagine dell'ordinanza emessa dal Gip è descritto il drammatico calvario dei lavoratori, tutti di bassa estrazione sociale e scolarità, cui erano stati promessi una casa, un lavoro sicuro nei campi e il rilascio del permesso di soggiorno in Italia. Per arrivare qui, alcuni di loro hanno venduto i pochi beni posseduti e si sono anche rivolti agli usurai pur di raccogliereprima della partenza dal Bangladesh: «Ho pagato un milione di rupie (10mila euro) all'intermediario mentre ero ancora in Bangladesh. I compensi ai lavoratori in nero,, venivano elargiti dal Tresoldi, secondo un sistema collaudato, mediante accrediti gonfiati ad hoc sulle carte prepagate/ricaricabili dei pochi lavoratori in regola...»...