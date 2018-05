L'impianto scatena un incendio, fumi neri dallo stabilimento in fiamme

di Marina Lucchini

LIMENA - Un'alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. A bruciare è la copertura del capannone della ditta di termoidraulica Elbi di Limena, in provincia di Padova. Ben otto squadre di Vigili del Fuoco, per un totale di 28 operatori, accorsi da Padova e anche da Vicenza, da oltre due ore sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare l'incendio, che sarebbe stato scatenato dal malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'azienda. Sono in corso le analisi per accertare il grado di tossicità dei fumi. Il sindaco di Limena invita intanto la popolazione a non uscire di casa e a chiudere le finestre.

