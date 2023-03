Gare di velocità e impennate con gli scooter: ragazzini intercettati. Maxi multa alle famiglie e mezzi sequestrati

VILLA DEL CONTE - Sabato scorso, 11 marzo, in via Rettilineo a Villa del Conte una pattuglia della Polizia locale del Camposampierese, durante un pattugliamento, si è imbattuta in una vera e propria gara tra giovanissimi in sella a motorini.

Sono stati visti mentre impennavano e percorrevano la strada a tutta velocità. Alcuni sono stati fermati in flagranza, altri sono stati identificati in un secondo momento grazie ai filmati della video-sorveglianza. Ora le singole famiglie saranno costrette a pagare multe salate mentre gli scooter verranno sequestrati.

I controlli

L'operazione della Polizia locale rientra in una serie di servizi posti in essere dagli agenti in questo preludio di primavera, in concomitanza del fatto che i giovani riprendono ad uscire con una certa frequenza, con tutti i rischi del caso sul fronte dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale,