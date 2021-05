Oggi è un altro giorno , l'immunologa Viola: «Covid? Ne saremo fuori a giugno. Astrazeneca non lo consiglio alle donne under 50». Oggi, l'immunologa Antonella Viola è stata ospite nel programma di Serena Bortone e ha fatto il punto sulla situazione dei contagi e sulla campagna vaccinale.

Serena Bortone chiede all'esperta se l'attuale calo dei contagi proseguirà nelle prossime settimane o rischiamo una nuova ondata. «Lo dicevo da gennaio - spiega Viola - ne saremo fuori a giugno quando in tanti saremo vaccinati e arriverà il caldo. E in autunno, i vaccini ci proteggeranno. Io e i miei amici medici, che siamo vaccinati, ci abbracciamo e ci baciamo. Giusta la scelta degli Usa di far tornare i vaccinati alla vita normale».

E per quanto riguarda la vicenda Astrazeneca, Viola commenta: «Sono d'accordo con il Cts di proseguire con gli over 60. Alle donne sotto i 50 anni non lo consiglierei. Per gli uomini è diverso. I casi di trombosi, per quanto rari, si sono verificati prevalentemente in donne. E poi gli uomini hanno un rischio maggiore di contrarre il virus in maniera grave».