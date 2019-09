di Marco Corazza

PADOVA - "Senza rispetto e vergogna". Il parlamentare padovano Massimo Bitonci ha postato sul sul profilo Facebook il video con cui un immigrato ha bloccato il tram a Milano. Nel video si vede l'uomo che in sella alla bicicletta pedala lungo la pista del tram. All'arrivo del convoglio, il macchinista ha suonato per far si che l'uomo non venisse investito. Suo malgrado si è ritrovato ad una scena incredibile.Il ciclista si è fermato proprio davanti al tram, che il macchinista è fortunatamente riuscito a fermare in tempo, poi ha inveito rovinando i tergicristalli della cabina di comando. Secca la posizione di Bitonci:"Robe da matti...un immigrato in sella ad una bici, ha occupato il binario del tram, e non contento, con un'arroganza e una violenza inaudita, ha danneggiato i tergicristalli del mezzo pubblico. Senza rispetto...vergogna".