A Padova un residente su cinque è straniero, il record va ai rumeni

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Superano quota 97.000 gli immigrati che vivono tra Padova e provincia. A rivelarlo è il “Dossier statistico immigrazione 2019” presentato ieri a palazzo Moroni dall’associazione “Manifesto per Padova senza razzismo e discriminazioni”, in collaborazione con il Comune.Scorrendo le migliaia di dati (relativi al 2018) messi in fila dallo studio, si scopre che la provincia di Padova per presenza di immigrati residenti si posiziona al secondo posto con 97.085 presenze, preceduta da quella di Verona con 110.029 residenti. In tutto il Veneto, invece, vivono 501.085 stranieri che rappresentano il 10,2% della popolazione. Una percentuale che praticamente raddoppia in provincia padovana, dove si tocca quota 19.4%. Tra città e provincia, poi, sono presenti 67.897 soggiornanti non comunitari. Di questi, il 14.7% rientra nelle categorie dei richiedenti asilo o dei titolari di permesso umanitario.