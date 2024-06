Imbrattata la sede dell'Inail di Padova, scritte rosse compaiono nella notte sui muri esterni

PADOVA - Vandalizzata la sede dell'Inail di Padova. Nella notte tra il 6 e il 7 giugno sono comparse delle scritte rosse sui muri esterni e le porte dell'edificio di via Nancy. «Nazigov assassini», «Frode digitale = dittatura» e altri simboli imbrattano l'Inail.

Le indagini per identificare gli autori delle scritte sono in corso, saranno visionate le telecamere della zona per capire chi sia stato. I graffiti appaiono simili a quelli comparsi sul muro dello Smact in Fiera, non è escluso che possa trattarsi della stessa mano.