Rischio che il paralume cada: Ikea ritira dal mercato la plafoniera /Cosa fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le plafoniere Ikea Calypso crollano: c'è il rischio che il paralume si schianti a terra. Per questo Ikea, dopo aver ricevuto segnalazioni, invita tutti i clienti che hanno acquistato una plafoniera Calypso dopo il primo agosto 2016 a verificare la data di produzione dell'articolo; il colosso ritira infatti dal mercato le plafoniere che riportano le date di produzione (AASS, anni-settimana) comprese tra 1625 e 1744 (queste due date incluse).Ne avete una in casa? Prima di tutto smontatela, poi portatela in un negozio Ikea percon un nuovo modello o ricevere il