Idrovia Padova-Venezia, Bottaccin: l'autostrada sull'acqua «si farà»

di Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAONARA - Correva l'anno 1964. Il Presidente del Consiglio era il democristiano Aldo Moro, al Quirinale c'era Antonio Segni. Al Festival di Sanremo trionfava Gigliola Cinquetti cantando "Non ho l'età" e intanto i riflettori si accendevano sul regista Sergio Leone con il suo "Per un pugno di dollari". Davvero un'altra epoca., la grande opera che dovrebbe collegare l'Interporto e la laguna come fosse un'autostrada sull'acqua. È passato oltre mezzo secolo, i lavori sono fermi a metà e il tema è ancora di assoluta attualità. La fase di progettazione dovrebbe infatti chiudersi entro il 2021 e