PADOVA - Un premio di 2.500 euro a ogni dipendente: ecco il regalo sotto l’albero di Natale della I-Tronik di Vigonza per i suoi collaboratori. Un aiuto concreto per far fronte a caro bollette per le spese energetiche a carico delle famiglie.



LA DECISIONE

L’azienda è diventata punto di riferimento dell’elettronica in Italia e chiude l’anno con un bilancio positivo raggiunto gli obiettivi e i target annuali di fatturato prefissati a inizio anno. Lo dicono i numeri presentati durante l’assemblea aziendale: un fatturato di circa 15 milioni di euro e l’apertura del 2023 con un portafoglio di ordini di circa 7 milioni di euro. Risultati conseguiti grazie al team di dipendenti della I-Tronik che, per celebrare al meglio la professionalità e l’impegno della squadra, ha deciso di controbilanciare gli effetti negativi innescati dal caro bollette e di fare un regalo speciale ai propri collaboratori, condividendo con loro i successi. Ciascuno dei 20 professionisti della società, infatti, riceverà un bonus di ben 2mila e 500 euro.



L’ENTUSIASMO

«Quello che siamo riusciti a raggiungere è frutto di un eccezionale lavoro di squadra - spiegano i soci Stefano Germani, Michele Mattei e Lorenzo Rizzoli –, per questo il consiglio di amministrazione ha deciso di condividere i risultati mettendo a disposizione un budget per i 20 dipendenti pari a 2.500 euro cadauno, distribuiti equamente quale somma condivisa per andare incontro alle spese energetiche a carico delle famiglie dei collaboratori. Questa scelta rientra nello stile manageriale che contraddistingue l’attività di I-Tronik – continuano i titolari - alla risorsa umana è dedicata gran parte delle attenzioni con corsi di formazione e aggregazione sociali. Partecipati da tutto il mondo i workshop per clienti e fornitori coinvolgono Paesi in tutto il mondo dove si concentra l’alta tecnologia per la quale I-Tronik con le sue performance non teme competizioni. Non solo dati e quote, anche il welfare fa parte delle corde imprenditoriali dei tre manager. Infatti durante il periodo della pandemia, la società ha promosso il nido aziendale ospitando i figli in spazi adeguati per garantire la prevenzione dei contagi».



IL WELFARE

I tre soci dell’azienda, per rispondere alle difficoltà familiari manifestate dai collaboratori nel gestire le scuole chiuse, hanno messo a disposizione uno spazio di 2.000 metri quadrati per i figli dei dipendenti. «La nostra è una realtà con una marcia in più – ricordano i proprietari – che nel 2022 ha conseguito una ulteriore certificazione ambientale la ISO 45001, ha supportato un progetto ambientale per la verifica delle microplastiche negli oceani ed ha proceduto alla digitalizzazione del magazzino sfruttando i software di propria produzione».