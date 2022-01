Giù l'hotel Palace, noto per tragici suicidi: al suo posto un nuovo ipermercato

CITTADELLA - L'Hotel Palace, noto per essere stato teatro di diverse agghiaccianti tragedie, diventerà molto probabilmente un ipermercato Eurospin. L'hotel in Borgo Vicenza a Cittadella, alla nona asta svoltasi nel maggio 2021, era andato venduto per la somma di 615 mila euro. La base d'asta era di 554 mila euro, ma erano ammesse anche offerte inferiori, partendo da un minimo di 415.500 euro. L'acquirente, ora si è saputo, sarebbe la società che gestisce i punti vendita Eurospin, ma di ufficiale sul tavolo del Comune non vi è ancora nulla. La nuova proprietà trasformerebbe l'immobile in un nuovo ipermercato. L'edificio può venire abbattuto, non avendo ancora raggiunto i 70 anni di età.

Riqualificare il sito per Cittadella ed il territorio rappresenterebbe un importante volano economico. Il Palace è l'ex complesso alberghiero a 4 stelle che si sviluppa su 10 piani d'altezza per 2.221 metri quadrati. Al piano terra c'è quella che un tempo era l'area ristorante di 522 metri quadrati, c'è poi l'autorimessa capace di 20 posti auto ed in fine 6.400 metri quadrati tra area coperta e scoperta esclusiva. L'ex hotel Palace rimane ancora l'edificio più alto nella skyline cittadellese, avveniristico negli anni '60, considerato che all'ultimo piano si poteva pranzare o cenare con una magnifica vista. Insomma, segno del boom economico, purtroppo più di recente tristemente noto per la morte volontaria di due giovanissimi che si gettarono nel vuoto dal grattacielo, nonché ex rifugio di sbandati fino a quando tutti gli accessi non vennero murati. L'area rimane una delle pochissime del capoluogo medievale non riqualificate. (M.C.)