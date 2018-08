Stabilimento abbandonato da 40 anni: diventerà un hotel da 300 posti

di Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSELICE - Unnel futuro dell', lonella zona industriale di Monselice. Ad annunciare quello che potrebbe nascere in viale Tre Venezie è il sindaco Francesco Lunghi, che si prepara a discutere la necessaria variante urbanistica nella prossima seduta del consiglio comunale, che verrà convocata per i primi giorni di settembre.L'area è stata rilevata alcuni anni fa dall'imprenditore vicentino Francesco Molon, titolare della Giemme Stile Spa, con la quale ha pure acquistato da tempo Villa Oddo, lo storico edificio situato nella frazione di Ca' Oddo destinato a diventare un relais di lusso. Dopo aver accarezzato l'idea di ricavarne una struttura commerciale da 1.500 metri (forse un outlet di mobili di firma), per la quale nel 2015 erano pure state predisposte le varie autorizzazioni, l'imprenditore ha deciso di optare per un altro progetto. Nelle intenzioni di Francesco Molon, infatti, c'è ora la trasformazione dell'ex Idim in un albergo da ottanta stanze, con una sala riunioni da circa 300 posti. In questi anni, intanto, la Giemme Stile spa ha ultimato a proprie spese la bonifica dell'area, in cui si trovavano amianto e, secondo i beninformati, idrocarburi. A questo punto, se la variante venisse approvata a settembre dal consiglio comunale, nel giro di breve tempo potrebbero cominciare i lavori per la realizzazione dell'hotel.«Personalmente credo molto in questo progetto spiega il sindaco di Monselice Francesco Lunghi A Monselice abbiamo una grande carenza di alberghi. Non solo, infatti, cresce sempre più il numero di turisti durante tutti i mesi dell'anno, ma pure si è reso necessario l'aumento dei posti letto per chi deve sostare in città per motivi di lavoro. Ad oggi ci risulta che i posti letto esistenti siano praticamente sempre occupati, con molte persone, tra visitatori e lavoratori, costrette ad andare ad alloggiare alle Terme perché a Monselice non trovano posto». Non è dunque un caso che l'amministrazione Lunghi abbia lavorato negli ultimi anni per favorire l'insediamento di nuove strutture ricettive in paese. Non solo per quanto riguarda la già citata Villa Oddo, ma anche per il campeggio a 5 stelle di Lispida: due progetti rallentati dall'iter burocratico, ma che comunque stanno procedendo.