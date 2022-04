Holding Rossi Luciani acquisisce la maggioranza di Dolomia, leader nelle acque minerali

PADOVA - "Sodalizio" tra la famiglia Rossi Luciani e Dolomia, leader nelle acqua minerali. Luigi Rossi Luciani Sapa, family office della famiglia Rossi Luciani, ha infatti acquisito una partecipazione di maggioranza in Sorgente Valcimoliana Srl di Cimolais, in provincia di Pordenone, società che imbottiglia e commercializza l'acqua minerale Dolomia, destinata prevalentemente al settore Ho.Re.Ca. in Italia e all'estero, oltre che ai principali canali della grande distribuzione. L'operazione è stata perfezionata attraverso l'ingresso diretto nel capitale di Sorgente Valcimoliana di Lrl, alla quale si affianca, nel ruolo di co-investitore, anche Comintex Sas, società dell'imprenditore padovano Giovanni Cilenti. Gilberto Zaina, uno dei soci fondatori della società, manterrà invece una quota all'interno della compagine societaria, continuando inoltre a rivestire il ruolo di Amministratore delegato.

APPROFONDIMENTI BELLUNO Del Vecchio & C, supercordata per rilanciare l'ex Ideal...

Acqua Dolomia

Dolomia, nata nel 2001, lo scorso anno ha conseguito ricavi per oltre 14 milioni di euro, con una marginalità di circa il 20%. L'attività di imbottigliamento viene svolta nello stabilimento di Cimolais in Provincia di Pordenone, non distante dalla sorgente situata all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, patrimonio Unesco.