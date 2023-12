Hilton hotel nel cuore di Padova: inaugurazione e primi clienti in arrivo il 21 dicembre

PADOVA - Aprirà i battenti il prossimo 21 dicembre l'Hilton Garden di corso Milano. Dopo una ristrutturazione annunciata più di 4 anni fa, ora dovrebbe essere la volta buona. A quattro giorni da Natale, infatti, dovrebbe accogliere i primi clienti l'hotel che ha capo alla nota catena alberghiera internazionale e che prede il posto dell'ex hotel Plaza.

Il 4 stelle superior metterà a disposizione dei suoi clienti 126 stanze, sale riunioni, ristorante, palestra. Per il parcheggio la struttura potrà contare anche sull'autorimessa comunale di via Raggio di Sole.

La società Amapa Srl in qualità di gestore dell'Hilton Garden , a settembre si è infatti aggiudicata fino a novembre del 2031 l'affitto di 18 box auto che il Comune ha messo all'asta all'interno dell'autorimessa Accademia che può contare su 65 box auto (di questi solo 29 erano stati messi all'incanto) disposti su due piani interrati, il cui ingresso avviene da via Raggio di Sole tramite un'unica rampa con doppia corsia di manovra. Per ogni box la società pagherà 1.485 euro all'anno. Questo significa che, complessivamente, dovrà corrispondere 26 mila 700 euro annui. A quanto pare l'operazione s'inserisce in un piano più ampio da parte dei gestori dell'hotel che sono alla ricerca, nelle zone centrali della città, di posti auto da mettere a disposizione della clientela.

Al.Rod.