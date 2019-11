Halloween in oratorio: prete caccia via i bambini delle elementari

di Elisa Fais

LEGGI ANCHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - «Noi non festeggiamo Halloween, andate fuori da qui!». Sono staticosì diecidelle scuoleche, assieme ai genitori, si erano dati appuntamento all'per iniziare la serata dolcetto o scherzetto. L'episodio è accaduto ieri alla parrocchia di San Giovanni Bosco a Padova. La presenza dei bimbi travestiti da mostri e streghe non è stata gradita da don Vittorio e, alla fine, il gruppetto è stato costretto ad andarsene in fretta e furia dall'oratorio. Sconcerto e amarezza da parte delle mamme e dei papà, che ora chiedono al parroco di scusarsi per quei modi tanto bruschi.«Non ci è piaciuto il comportamento di don Vittorio ammette un genitore che preferisce rimanere anonimo Non ce lo saremmo mai aspettato. Non ha senso sgridare così dei