È di Portogruaro e studia a Padova l'hacker che attaccò il sito del M5s

PADOVA - Gli investigatori della Polizia postale, coordinati dai pm Alberto Nobili e Enrico Pavone, hanno perquisito l'abitazione del giovane, nato a Padova e il cui domicilio figura a Portogruaro (Venezia), e quella dei suoi genitori, sequestrando pc e altro materiale informatico che verrà analizzato. L'attacco sferrato alla piattaforma Rousseau dal giovane hacker - che fa parte, stando a quanto chiarito dagli investigatori, di una sorta di comunità di esperti informatici che compie questo genere di azioni - risale allo scorso due agosto e già quel giorno lo studente, che risulta ancora iscritto alla Facoltà di Matematica dell'Università di Padova, aveva spiegato il suo gesto online. «Ho avvisato via e-mail i gestori del sito della vulnerabilità trovata - scriveva 'Galois' - che mi hanno risposto che stanno lavorando per risolvere il problema, in questo momento la variabile non mi sembra più vulnerabile. Non scriverò qual era la variabile vulnerabile. Non escludo - spiegava ancora - possano esserci ulteriori vulnerabilità o errori nel sito

».