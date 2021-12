"Beccata" alla guida con la patente scaduta da dieci anni, senza revisione né assicurazione. In due saltano il posto di blocco

MASSANZAGO - Completamente fuori regola, da dieci anni girava regolarmente in auto, ma ora è finita in un mare di guai. Una donna di 60 anni residente a Trebaseleghe è stata fermata ad un posto di blocco dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. L'accertamente è avvenuto a Massanzago nel corso di una task force della Polizia per reprimere i reati predatori nel periodo pre natalizio. Ebbene, in un primo tempo la conducente dell'utilitaria ha riferito agli agenti di aver dimenticato la patente a casa. Accertamenti più approfonditi hanno consentito di scoprire che la donna guidava con il documento di guida scaduto dal 2011, la sua auto inoltre era priva di assicurazione e con la revisione scaduta. Ormai scoperta, avrebbe detto di guidare raramente e di non avere i soldi per mettersi in regola con i pagamenti arretrati e il rinnovo della patente. Parziali giustificazioni che non le sono servite ad evitare il sequestro del mezzo e oltre un migliaio di euro di sanzioni.

Posto di blocco saltato

Nel corso della nottata di controlli un'auto con due persone a bordo ha saltato il posto di blocco e si è data alla fuga. Gli occupanti avrebbero le ore contate essendo il mezzo stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude che a bordo potessero esserci ladri di appartamenti che nelle ultime settimane stanno mettendo a ferro e fuoco tutta l'area del Camposampierese.