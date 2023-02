Noventa. Guidava senza aver mai preso la patente. Sorpresa dai vigili, è stata multata di oltre 3 mila euro

NOVENTA PADOVANA - Arrivata al semaforo di Oltrebrenta è stata affiancata dall'auto della Polizia locale. È successo oggi, 14 febbraio, a Noventa Padovana. In quel preciso istante una donna di 36 anni di Vigonza al volante di una Toyota Yaris, ha capito che per lei il tempo di eludere il Codice della Strada era finito. Gli agenti, che già sapevano che l'automobilista non aveva la patente di guida perchè non l'ha mai conseguita, l'hanno bloccata e come da prassi le hanno chiesto i documenti. Quest'ultima ha fatto finta di cercare tra il cruscotto e il portafogli per prendere tempo, ma alla fine si è dovuta arrendere all'evidenza.

Qualche giorno fa era stata fermata dagli stessi agenti e aveva finto di dover andare di corsa in ospedale e di non avere tempo per essere controllata. I nodi al pettine si sono però materializzati nella giornata odierna e hanno comportato una sanzione amministrativa di 3.570 euro con contestuale sequestro del veicolo per tre mesi.