CONSELVE - Come il cartellone di un grande gioco, la penisola italiana si apre in un viaggio di 7.638 km, 500 tappe e 20 regioni, che il Sentiero Italia Cai illustra in dodici volumi. Venticinque gli autori coinvolti che, nel 2020 dei divieti, hanno percorso, valutato e descritto l'intero sentiero nella prima collana di guide, in uscita mensile dal 20 aprile con il volume dedicato ad Emilia Romagna, Toscana, Liguria. Una raccolta nata dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati