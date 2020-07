In Duomo l'ultimo saluto a Guglielmina, la mamma del campione di nuoto Luca Dotto

TOMBOLO - É grande il cordoglio per la scomparsa a 55 anni di Guglielmina Cosma, molto conosciuta perché allenatrice nel Centro Nuoto Cittadella e mamma del pluricampione Luca Dotto. A lui, e al padre Fabrizio, e ai cinque fratelli e alle tre sorelle, si stringono idealmente in tantissimi. La famiglia vive a Tombolo. Guglielmina ha lottato contro una malattia che si è manifestata poche settimane fa e che è stato impossibile sconfiggere.

Una persona amata da tutti, dagli allievi, dai colleghi istruttori, e dai tanti che hanno condiviso in questi anni percorsi più o meno lunghi con lei. Persona sobria, legatissima a marito e figlio, appassionata del nuoto e di mille altre cose. Una donna concreta, una condotta mai sopra le righe, riservata, ma che sapeva donarsi agli altri quando c'era bisogno a cominciare dai più piccoli verso i quali non mancava di avere attenzioni. Insegnava anche ai bimbi down ed erano i suoi più cari amici di vasca.

L'essere semplice, ma profonda nei valori, nell'impegno umano e professionale lasciando da parte l'apparire, sembra stridere con il clamore di questi giorni. Ma è naturale e doveroso esprimere al marito Fabrizio ed a Luca, quello che è la loro moglie e mamma. Ed è questo il tesoro più grande.

Domani doveva cominciare nel Centro nuoto Cittadella, il raduno federale della Nazionale maschile di velocità di cui fa parte anche Luca. Sapendolo a Tombolo per essere vicino alla mamma, era stato deciso di svolgere il primo incontro non a Roma, dove si allena il gruppo guidato da Claudio Rossetto, ma appunto nell'impianto a lui più vicino per ricominciare tutti assieme. E considerata anche la grande presenza di velocisti del Team Veneto in Nazionale juniores, il presidente della squadra nuoto veneta Davide Pontarin, aveva proposto di organizzare il collegiale tra Cittadella e Rosà.

Ci saranno quindi anche tanti amici e campioni, con Luca nel Duomo di Cittadella, scelto per permettere la presenza del maggior numero di persone (le norme anti contagio prevedono un massimo di 200 persone). Oggi alle 19,30 ci sarà la preghiera di suffragio, domani, lunedì, alle 15,30 saranno celebrate le esequie. La famiglia invita chi lo desidera, a destinare quanto per gli omaggi floreali, quale offerta che sarà destinata all'infanzia abbandonata. Anche nel momento dell'addio, Guglielmina ha desiderato fosse fatto del bene ai bambini meno fortunati.

Ultimo aggiornamento: 10:50

