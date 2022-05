PADOVA - Mamme e bambini, spaventati e spaesati. Sono 25 le famiglie che l'albergo di corso Stati Uniti, Tulip Inn, ha ospitato con la formula della camera sospesa. Venticinque storie tragiche, storie di paura, di sogni infranti. «Avevamo deciso di dare una mano, per quello che potevamo fare racconta il manager Alessandro Zuletti Sapevamo che era una goccia nell'oceano ma volevamo fare la nostra parte. Così abbiamo deciso di lasciare una camera sospesa per ospitare i profughi di passaggio. Dopo l'articolo uscito sul Gazzettino il telefono ha cominciato a squillare e non finiva più. Tantissime persone generose hanno donato qualcosa per coprire i costi e così siamo riusciti a ospitare 25 famiglie». Per lo più si trattava di persone di passaggio, dirette in altre città o addirittura altri Paesi per ricongiungersi con amici e parenti al di fuori dell'Ucraina.

LE STORIE

Mamme e bambini che hanno attraversato il confine in auto e facevano una sosta a Padova. Avevano raccattato tutti i loro averi in poche borse, alcune valigie ed erano partiti lasciandosi alle spalle la vita che conoscevano, una quotidianità che è stata sconvolta dalle bombe. «C'è stato un bel movimento a cui noi non siamo abituati perché siamo un albergo business, abbiamo tutt'altro tipo di clientela normalmente continua Zuletti Di storie terribili ne abbiamo sentite tante, come dimenticarle. Un giorno a colazione una donna è scoppiata in un pianto disperato, singhiozzava tanto che faceva male al cuore sentirla. Ci siamo spaventati, temevamo che stesse male, tutta la sala si è ammutolita di colpo. Una nostra dipendente che parla russo le si è avvicinata per aiutarla e le ha chiesto cosa fosse accaduto per farla piangere così. Aveva appena ricevuto il video in cui si vedeva il bombardamento di casa sua. Il video risaliva al giorno prima, era viva davvero per un soffio. Sono cose che non si dimenticano».

Per i bambini, che poco intuivano della guerra in corso, era quasi una vacanza. All'albergo hanno lasciato alcuni disegni che ora vengono conservati con cura, durante i pasti li si vedeva correre da una parte all'altra giocando tra loro e, a volte, anche con il personale che cercava di sollevare per quanto possibile i viandanti ucraini. Un soffio di allegria in un momento di disperazione. «Ora abbiamo sospeso l'iniziativa perché il flusso è cambiato spiega Ora arrivano ospiti ucraini ma prenotano con un certo anticipo, c'è un'organizzazione. Non scappano più in velocità, con mezzi di fortuna. Abbiamo comunque deciso di mantenere una tariffa agevolata. Al loro arrivo i profughi più che guardare al valore economico del gesto, ci dicevano che era il primo gesto cortese che ricevevano. Questo ci è rimasto impresso. C'è chi ha detto di dover arrivare fino in Spagna e il solo fatto di poter passare la notte in un letto vero era un toccasana nell'orrore della fuga dalla guerra».

I FONDI

I fondi rimasti per la camera sospesa, in ogni caso, non andranno a disperdersi. Il Tulip Inn ha già individuato un canale benefico che si occupa sempre dell'emergenza Ucraina. «Un nostro fornitore, Alberto Pastorino, assieme alla figlia ha un'associazione che si occupa proprio di profughi riferisce Zuletti Ha compiuto diversi viaggi tra l'Italia e il confine per portare in salvo quante più persone poteva. Abbiamo deciso di dare alla sua associazione i fondi rimasti, in questo modo continueranno a servire la causa benefica. In questo momento più che le persone sono gli aiuti ad essere al centro. Pastorino in quest'ultimo periodo è impegnato a portare medicine, abiti e quant'altro direttamente nei luoghi e alle persone che ne hanno bisogno, questo per contrastare il mercato nero. Va dritto alla fonte. Purtroppo in ogni contesto di disagio o di emergenza c'è chi se ne approfitta».