PADOVA - La guerra degli “spritz” prosegue senza tregua. Mentre gli otto baristi autori della denuncia risentiti dai carabinieri, alcuni giorni fa, hanno ribadito tutte le accuse contro l’imprenditore Federico Contin. Lui, non solo contrattacca, ma suggerisce a palazzo Moroni come risolvere il problema della movida in centro storico e al Portello. Il pubblico ministero Luisa Rossi, titolare delle indagini, ha iscritto Contin nel registro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati