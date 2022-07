MONTEGROTTO - Decisamente non l’ha presa bene. Il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello è furibondo e sconcertato a causa dell’indagine avviata dalla procura di Padova sulla cosiddetta “guerra dei gruppi musicali”. Il pubblico ministero Giorgio Falcone ipotizza infatti il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza ai danni della manifestazione “Live Park Orange”, in svolgimento nella città termale.

I fatti

Un'inchiesta partita dalla denuncia di Federico Contin, organizzatore dell'evento, su presunte intimidazioni da parte di tre esponenti dell'associazione "Naviglio" nei confronti di gruppi che avrebbero dovuto salire sul palco e poi d'improvviso hanno fatto dietrofront a seguito di precisi avvertimenti. "Se suonerete a Montegrotto non suonerete più ai 'Navigli' e nei nostri locali' ", sarebbe stato il ritornello. Due gli episodi che hanno determinato l'avvio dell'inchiesta: il primo riguarda la tribute band degli 883, il secondo il gruppo musicale "Paper Cut". Entrambi "invitati" a dare forfait a Montegrotto per evitare ritorsioni e boicottaggi. Con il rischio quindi di vedersi preclusi futuri ingaggi nel corso di manifestazioni organizzate dai concorrenti di Contin.

Il Comune

Il primo cittadino dell'importante centro turistico teme che, senza alcuna colpa, il comune che amministra venga investito da polemiche e strumentalizzazioni per una vicenda con la quale non ha nulla a che vedere. «C'è da restare allibiti se lo scenario di cui l'opinione pubblica è stata informata dalla stampa, rispetto la diatriba che coinvolge l'organizzazione dell'Orange Festival e chi organizza i Navigli a Padova, venisse confermato dalle indagini – esordisce il capo della giunta sampietrina -. Sia io come sindaco che gli altri amministratori comunali siamo osservatori interessati della questione poiché se dovessero, come pare, emergere profili di reato, ad essere danneggiata non sarebbe solo l'organizzazione del festival ma direttamente anche la nostra città». Mortandello per ora non lo dice chiaramente, ma fa comunque ventilare l'ipotesi – una volta accertate tutte le responsabilità e qualora Montegrotto subisca incolpevolmente danni di immagine dalla vicenda – di dare la parola ai legali del Comune e di chiedere un risarcimento danni ai responsabili. «È nostro compito e dovere tutelare chiunque decida di fare impresa nel territorio. Una delle nostre priorità – prosegue Mortandello - è quella di rendere Montegrotto Terme una città sempre più viva, attrattiva e coinvolgente sia per i cittadini che per gli ospiti degli alberghi. La manifestazione Orange Festival sposa in pieno questa impostazione e pur comprendendo che qualcuno a Padova possa essere infastidito da una collaborazione territoriale con Federico Contin e soci iniziata l'anno scorso, sono assolutamente inaccettabili alcuni presunti comportamenti che, ribadisco, portano nocumento alla nostra immagine». La scorsa estate Contin aveva allestito una grande kermesse musicale, con ottimi risultati in termini di pubblico, alle pendici del colle che porta a Villa Draghi. Il primo passo di un'intesa con l'amministrazione sampietrina che ora è stata riproposta, sebbene in uno spazio più limitato, in un'area all'intersezione fra le vie Dei Colli e Neroniana. «Ho piena fiducia negli organi inquirenti e nella magistratura – conclude il sindaco Mortandello -. Attenderemo l'esito delle indagini e contrasteremo come amministrazione comunale chiunque, commettendo reati, alteri e destabilizzi l'economia del territorio». Gli inquirenti coordinati dal pm Falcone hanno acquisito alcuni messaggi Whattsapp e audio allegati alle ben sei pagine della denuncia presentata all'autorità giudiziaria dai legali di Federico Contin.