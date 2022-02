Guasto all'impianto elettrico, la Mercedes si blocca di colpo. Tamponato da una Polo: ferito un 49enne trevigiano

LOREGGIA - Un improvviso guasto all'impianto elettrico della sua Mercedes CLA 200 station wagon e tamponamento oggi - 14 febbraio - verso le 14,40 lungo la Strada del Santo tra i comuni di Loreggia e Camposampiero.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale del Camposampierese un 49enne di Loria (Treviso) stava transitando in direzione Padova quando ad un tratto ha azionato il tergicristalli per pulire il vetro. Dopo questa operazione, ad una velocità di circa 70 km/h il motore della sua Mercedes si è bloccato e l'auto ha frenato improvvisamente. Il veicolo che la seguiva, una Volkswagen Polo condotta da una padovana F.M. di 28 anni, l'ha centrato in pieno.

La conducente della Polo a seguito del tamponamento è stato trasportata all'ospedale di Camposampiero dal personale medico del Suem 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La viabilità lungo la 308 ha subito importanti rallentamenti. Si sono formate code. Soltanto dopo le 16,20 il traffico è tornato regolare. Tempo necessario ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati, completare i rilievi dell'incidente e ripulire la sede stradale dai detriti.