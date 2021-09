Svolta rosa della "Minozzi": 7 donne a capo delle 7 aziende del gruppo

PADOVA - Sette donne a governare e amministrare altrettanti reparti dell'azienda, a capo dunque anche di molti uomini . È la scelta che ha fatto un imprenditore padovano che da sempre crede nella forza delle donne e della marcia in più che hanno soprattutto in ambito lavorativo. Lui è Andrea Minozzi titolare del Gruppo Minozzi che raggruppa 6 aziende nel settore termotecnico e una, nuovissima, nel settore dell'intrattenimento (Energy Solutions, Energy System, Energy Products, C.M Solutions, 3 A Solutions e Art why not).

In Veneto il Gruppo ha lavorato per la regolazione e l'efficientamento energetico dell'Orto Botanico, all'ex Ospedale geriatrico di Padova e alla realizzazione dell'H-Campus in quel di Roncade (Tv), il polo per la formazione e l'innovazione. La sede operativa e amministrativa è a Selvazzano, mentre c'è una sede produttiva a Rubano.

Il titolare

«Non sono né maschilista né femminista - spiega Minozzi - ma dico che le donne hanno una marcia in più su tante cose. Sono precise, portano a termine tutti i compiti assegnati, sono affidabili e riescono anche a fare squadra. Lavorare con loro è un piacere perché portano un grande rispetto verso tutti, mi sono vicine ma non sono invadenti, sono capaci di darmi suggerimenti e di chiedermene con un confronto sano e anche con discussioni proficue. Sono proattive - rileva - , non lasciano nulla al caso, sono concrete nei problemi da risolvere, se c'è anche un problema piccolo cercano di risolverlo subito e hanno quell'istinto femminile e quella velocità che davvero non ha paragoni».

«L'importante come imprenditore - continua Minozzi - è essere veloci, avere la capacità di cambiare anche rotta, mentalità e pensiero quando è il momento, ma soprattutto condividere con il personale interno, confrontarsi, ognuno con le proprie capacità e specifiche».