Gruppo Maschio Gaspardo rifinanzia il proprio idebitamento in Italia per 140 milioni

PADOVA - Il Gruppo Maschio Gaspardo , azienda di produzione di, ha siglato l'accordo in bonis per il(di cui 70 milione sul breve termine) con i 21 istituti bancari finanziatori.L'operazione è collegata ai progetti di futuro sviluppo del Gruppo anche nei mercati esteri nei quali già detiene importanti posizioni, all'aumento della marginalità, alla stabilizzazione della situazione finanziaria e al rafforzamento patrimoniale, in linea con il nuovo Piano Industriale 2019-2022.L'accordo raggiunto si inserisce in un'operazione più ampia di rafforzamento finanziario, patrimoniale e di Governance che prevede un l'investimento per 20 milioni di euro, già deliberato, da parte delle finanziarie regionali Friulia, Finest e Veneto Sviluppo.L'azienda, che nel 2009 fatturava 118 milioni, ha chiuso nel 2018 con un fatturato di 336 milioni, anche grazie a importanti acquisizioni e investimenti che hanno consentito al Gruppo di posizionarsi tra i primi costruttori al mondo nel settore. Inoltre, negli ultimi tre anni, la società ha avuto una generazione di cassa stabile e consistente che ha consentito il rimborso dell'indebitamento finanziario per oltre 100 mln di euro, tra interessi e quote capitale.«Questa operazione ci rafforza in modo decisivo dal punto di vista patrimoniale e finanziario, e ribadisce la già consolidata ed indiscutibile forza industriale e commerciale del Gruppo, peraltro confermata dai recenti positivi risultati economici - spiega il presidente Mirco Maschio -. Sono particolarmente soddisfatto perché il Gruppo ha stabilizzato la situazione finanziaria ed ora può riprendere il percorso di crescita e di sviluppo affrontando le nuove sfide del mercato globale».