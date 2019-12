Gruppo Carraro, accordo con Ineos per il nuovo fuoristrada Grenadier

PADOVA - Il gruppo Carraro ha sottoscritto un accordo strategico con Ineos Automotive per un valore di 420 milioni di euro per la fornitura di assali anteriori e posteriori per il nuovo fuoristrada Grenadier che entrerà nel mercato nel 2021. L'accordo, che avrà la durata di dieci anni, è stata accolta positivamente in Borsa a Milano con il titolo Carraro che sale del 14% a 2,14 euro. Il presidente del gruppo, Enrico Carraro - presidente di Confindustria del Veneto - ha evidenziato che l'accordo sottoscritto con Ineos evidenzia la «nostra volontà di sviluppare il settore automotive. Essere a bordo del progetto Grenadier significa inoltre per noi espandere in modo complementare l'offerta di prodotto verso un settore dalle grandi potenzialità di sviluppo».

