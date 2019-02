Alfredo Giacon e lo scandalo e i silenzi sul "farmaco maledetto"

PADOVA «Non si può nascondere una storia per sempre. Anche se con la nostra ci hanno provato!»: nel periodo tra gli anni 50 e 60 migliaia di donne incinte ricorsero a farmaci a base di talidomide per contrastare nausee o insonnia. Farmaci, prodotti da un'azienda tedesca, la Grunenthal, che avrebbero dovuto essere privi di effetti collaterali. Non era così: in decine di Paesi (anche in Italia e a Nordest) nacquero migliaia di bambini con malformazioni agli arti o agli organi interni. Li hanno chiamati «i figli del Talidomide».



La definizione nasconde una storia di avidità, di profitti fatti sulla salute di madri e figli, di silenzi, di errori, di bugie, di connivenze, di omertà. Ma è anche la storia di persone per bene che per anni si sono battute perché venisse fatta giustizia. A raccontarla in un libro di 130 pagine "Talidomide, il grande silenzio" (Mursia ed.) è il padovano Alfredo Giacon, uno di quei bambini, oggi diventato adulto, la cui vita è stata segnata da un'unica minuscola pastiglia: le vicende del più grande scandalo farmaceutico di tutti i tempi si intrecciano con quelle personali di una famiglia che, come tante, per anni ha cercato la verità nascosta dietro un grande silenzio. IL libro è curato dal giornalista padovano Roberto Brumat.



Alfredo Giacon è a sua volta giornalista, scrittore e noto velista padovano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA