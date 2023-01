Mille pecore dal Trentino alla pianura padovana, seguendo il corso del Brenta

(M.C.) Una tradizione millenaria spesso ostacolata nel suo svolgersi da ordinanze di divieto di transito in non pochi Comuni anche dell'Alta Padovana, nonostante il continuo richiamo delle istituzioni per prime al mantenimento ed alla protezione delle tradizioni, di elementi culturali, patrimonio immateriale. In corso in questi giorni la transumanza del gregge della storica famiglia composta da Aldo Laner con la moglie Rita Corn ed il figlio Michele, con l'aiutante Luca Oss Noser.

Transumanza dal Trentino al Veneto

Sono partiti a piedi dal Trentino Alto Adige, da Frassilongo, Valle dei Mocheni in provincia di Trento, seguendo l'asse del fiume Brenta, Valstagna e poi le campagne della zona nord della provincia di Padova. Almeno un migliaio di capi, governati da cani-pastore. Un'immagine quasi d'altri tempi che fa sgranare gli occhi tanto agli anziani quanto ai bambini. Certo qualche problema si crea, soprattutto relativamente alla viabilità ed a qualche occupazione di fondo agricolo. La famiglia ha anche un altro figlio, Mattia, che ha un gregge di sua proprietà. Attualmente si trovano nella zona di Curtarolo. A documentare l'arrivo in pianura, Leopoldo Marcolongo, già sindaco di San Giorgio in Bosco, storico del territorio e della sua gente.