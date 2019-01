Passa il gregge di pecore... ​e il ponte diventa scivoloso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACCOLONGO - Incontrare undiche compatto cammina lungo la strada non è poi così difficile in questo periodo dell'anno, nel quale è in atto la migrazione stagionale delle greggi e dei pastori che dai pascoli nelle zone montane si spostano in pianura. E l'allegro calpestio degli zoccoli degli ovini sull'asfalto si lascia spesso dietro anche lungheche le zampe delle pecore raccolgono nei capi attacandosi sull'asfalto.E tanta ne è stata sparsa ieri mattina, di melma, sulla strada dal gregge che è passato per via Golena Destra a Creola costringendo i vigili Retenus a chiudere il passaggio sul ponte sul fiume Bacchiglione per evitare che le auto potessero andare a sbattere.