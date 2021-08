Al bar della stazione senza green pass, clandestino espulso

PADOVA - Una volante della polizia di Padova è intervenuta in Piazzale Stazione perchè il titolare di un bar segnalava la presenza, all'interno del proprio locale, di una persona molesta sprovvista di green pass. Sul posto gli agenti hanno accertato che poco prima un cittadino straniero, successivamente identificato in un 46enne tunisino pluripregiudicato per reati di spaccio e contro il patrimonio, aveva cercato insistentemente di accomodarsi all'interno dell'esercizio pubblico per consumare da bere sebbene, alla richiesta dell'esercente, fosse risultato sprovvisto della necessaria certificazione.

Il 46enne, rintracciato dai poliziotti, è risultato privo di documenti e in tasca aveva un coltello da cucina. Lo straniero è stato accompagnato in Questura e indagato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e, considerata la condizione di irregolarità della sua presenza sul territorio nazionale, ha ricevuto un ordine di espulsione ed è stato trasportato al centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo.