PADOVA - Impossibile non vedere quello scheletro di grattacielo sulla tangenziale est. Portato al tetto, con gli infissi montati e poi lasciato lì per dieci anni. Si chiama Onda Palace, era di un privato molto discusso che ha avuto problemi con la giustizia. L'edificio così è finito all'asta che è stata vinta dal Gruppo di cui è presidente Agostino Candeo. La base era 4,8 milioni. E proprio ieri Candeo insieme all'assessore Bressa ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati