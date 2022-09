RUBANO - Va a fare la spesa e si ritrova le gomme dell'auto squarciate. È accaduto domenica 18 settembre, intorno alle 13.30, al centro commerciale Brentelle. «Mio padre ha parcheggiato ed è salito per fare compere - racconta il figlio della vittima - Quando ha posteggiato ha visto un gruppo di ragazzi, saranno stati 4 o 5, tutti di colore. Ma non gli hanno dato fastidio o altro, che possano essere stati loro è una mera supposizione però li ha visti curiosare tra i veicoli in sosta. Al suo ritorno ha trovato le due gomme di destra squarciate e la fiancata strisciata».

L'uomo è andato subito a fare denuncia al comando dei carabinieri di Selvazzano che ora faranno partire le indagini per scoprire gli autori. Il parcheggio del centro commerciale è controllato da telecamere per cui potrebbe non volerci molto. Resta l'amarezza per un atto vandalico incomprensibile. «Non abbiamo mai ricevuto intimidazioni, mai avuto problemi nemmeno sul posto di lavoro - continua - Non si può vivere nella paura».