Tutela del territorio: borsa di studio di 20mila euro in memoria di Gloria e Marco

VENEZIA - Ca' Foscari avvia l'iter per la concessione della borsa di studio del valore di circa 20mila euro annui lordi per tesi di laurea o dottorato nel campo della tutela del territorio, dell'ambiente e della sicurezza degli edifici, che il Consiglio regionale del Veneto volle dedicare con voto unanime alla memoria dei due giovani architetti, Gloria Trevisan, di Camposampiero, e Marco Gottardi, di San Stino di Livenza, scomparsi nell'incendio della Grenfell Tower di Londra il 14 giugno 2017.



Nella sede universitaria veneziana, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha firmato l'accordo con il rettore Michele Buglisi per questa borsa di studio. «Il Veneto è la seconda regione in Italia con 10.374 partenze, seconda solo alla Lombardia, per talenti emigrati all'estero - ha detto - e la nostra borsa di studio, oltre ad essere un doveroso omaggio ai giovani architetti ventiseienni morti a Londra, vuole nel loro nome essere un segnale di attenzione per i giovani studiosi, attenzione per la difficoltà che abbiamo nel valorizzare le nostre giovani risorse, attenzione per il valore che tutta l'attività di ricerca riveste e deve rivestire nell'attività politica regionale. Una nazione che non sa dar lavoro alle sue menti migliori non ha futuro e questa è una delle grandi sfide che abbiamo dinnanzi a noi».

