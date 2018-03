di Luca Marin

CAMPOSAMPIERO - La drammatica storia di Gloria Trevisan e Marco Gottardi diventa una fiaba per tutti . Una copia del libro che racconta dei due ragazzi è stata fatta pervenire anche alla. I genitori di Marco, mamma Daniela e papà Giannino, hanno scritto il testo, corredato dai disegni dagli amici e tradotto in inglese. Il volume è già in ristampa dopo aver polverizzato le prime 1600 copie. «Un'iniziativa partita in sordina - ammette il papà di Gloria, Loris Trevisan - che sta avendo un'eco incredibile. C'è grande interesse da parte di tanta gente. Abbiamo in cantiere molte altre iniziative, che per ora preferisco non anticipare». Il libro si intitola, la storia che, di getto, mamma Daniela ha scritto in un pomeriggio di qualche mese fa scavando nei ricordi e nel passato del figlio e della fidanzata tragicamente morti asfissiati nel rogo del grattacielo Grenfell Tower a Londra lo scorso 14 giugno. C'era una volta un cavaliere, splendente e protettivo. E al suo fianco una principessa, bella come una farfalla e solare come si può essere a 27 anni. I due si amavano, di un amore giovane e moderno, profondo e allegro, generoso e ragionato. Inizia così il libro scritto per ricordare la passione per lo studio, l'impegno e il sacrificio di Marco Gottardi, 28 anni, di San Stino di Livenza e della sua bella Gloria Trevisan, 27 anni, di Camposampiero...