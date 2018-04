di Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOSAMPIERO - Momenti di fatica, crolli emotivi, sostegni morali inaspettati e ancora più intensi. Per Loris ed Emanuelalo scorso 14 giugno, sono stati tanti e altalenti gli stati d'animo che hanno vissuto nei giorni scorsi. La mamma e il papà di Gloria sono tornati ieri sera dalla capitale londinese dopo aver espletato per oltre 10 ore ininterrotte, tutte le esigenze della polizia britannica incaricata all'inchiesta dell'incendio della torre “maledetta”.Accompagnati a Londra dal legale di fiducia Maria Cristina Sandrin, Loris ed Emanuela ammettono di aver vissuto due giorni molto intensi. «Gli inquirenti sono entrati nel dettaglio delle telefonate - spiegano i genitori al rientro a Camposampiero - non tanto per approfondire i nostri ultimi intimi dialoghi telefonici, ma per cercare nel racconto indicazioni utili alle indagini in corso. Ricordare, rileggere e tradurre i documenti in possesso degli inquirenti ha scatenato per noi un forte impatto emotivo. Abbiamo dovuto riconoscere tra una marea di fotografie alcuni oggetti personali di nostra figlia, come l'orologio regalato a Gloria dalle amiche il giorno della sua laurea, e un anello dall'importante valore affettivo. Per esigenze processuali abbiamo inoltre dovuto riconoscere se nostra figlia era entrata effettivamente nel grattacielo poco prima dell'incendio attraverso delle immagini registrate da telecamere a circuito interno. E' stato».