Il maresciallo capo Gloria Mercurio trovata morta in casa: si indaga sulle cause

PADOVA - Gloria Mercurio, maresciallo capo in servizio alla Legione carabinieri Veneto di Padova, è stata trovata morta in casa a Cuneo ieri, 18 agosto. Aveva 37 anni ed era originaria di Francavilla al Mare. Si ipotizza un gesto volontario ma le indagini sono ancora in corso e nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l'autopsia, così da fare chiarezza. Non si esclude possa aver avuto un malore. Mercurio è stata trovata da alcuni amici, preoccupati perché non la sentivano.

Mercurio era una grande appassionata di boxe e dopo il diploma si è arruolata nei carabinieri. Poco dopo essere uscita dall'accademia è stata assegnata al comando di Serramanna, in Sardegna, e proprio qui è riuscita a bloccare un rapinatore dopo un inseguimento a piedi, forte della sua preparazione atletica.