PADOVA - «Avrebbero avuto bisogno entrambi di una badante. Anzi, dell'appoggio costante dei servizi sociali». È il commento più diffuso tra i residenti di via Fratelli Carraro, zona Mortise, dove ieri un incendio ha devastato quel piccolo appartamento di cinquanta metri quadri, fatto di due camere, un bagno e una cucina-salotto.Tra i vicini di casa di Antonio e Giuseppina sono molti quelli che pensano che una tragedia del genere era «quasi annunciata». Per i problemi fisici di lei, per i problemi di salute del figlio, per le condizioni precarie in cui vivevano. «Erano abbandonati dai parenti e dalle istituzioni - borbotta un vicino di casa - non ricevevano mai la visita di nessuno e si arrangiavano da soli. In molti sapevamo in quali condizioni vivevano anche perché le finestre dell'appartamento erano quasi sempre aperte. Non è la prima volta - aggiunge il dirimpettaio - che qui a Mortise accadono disgrazie simili. Ci sono molte coppie di anziani e persone solitarie in condizioni di assoluta povertà e con gravi problemi di salute. Avrebbero bisogno di essere assistite con cadenza quotidiana».