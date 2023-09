PADOVA - Il generale Giuseppe De Liso ha guidato per due anni il comando provinciale dei carabinieri di Palermo, al timone dell’Arma in una delle aree più delicate del Paese e nei giorni “caldi” nei quali - con l’intervento del Ros - è stato messo a segno lo storico arresto, il 16 gennaio, del boss Matteo Messina Denaro, il capo dei capi ricercato dal 1993. E proprio il generale De Liso da martedì prossimo sarà il nuovo comandante della Legione Carabinieri del Veneto. Anche in questo caso un incarico molto importate che arriva dopo un impegnativo lavoro a Palermo dove sotto la sua guida sono stati arrestati 400 esponenti di Cosa nostra tra capi e gregari. Quel 16 gennaio la clinica dove il boss si era recato per una seduta di chemioterapia era presidiata dai reparti territoriali; quella mattina, nella stanza di De Liso, c’erano anche il comandante del Gis, il vice comandante del Ros, il comandante del nucleo investigativo. Protagonisti sul campo di un’inchiesta meticolosa poi entrata nella storia.

L’ORGOGLIO

Ora il generale di brigata si appresta ad insediarsi a Padova. «Sono davvero orgoglioso di arrivare in una regione ricca di storia e di tradizioni - ha detto ieri pomeriggio il generale - e sono anche orgoglioso del fatto che il comando generale dei carabinieri abbia scelto me per questo prestigioso incarico in Veneto. Ora il mio ruolo sarà diverso rispetto a quanto ho fatto in Sicilia. Qui, in Veneto, dovrò soprattutto svolgere un ruolo di coordinamento dei vari comandanti provinciali che hanno un legame più diretto con l’autorità giudiziaria. E cercare di capire questa nuova realtà». Classe 1966, De Liso, che è sposato ed ha tre figli, ha iniziato la carriera militare nel 1982 frequentando la scuola militare “Nunziatella”. Originario di Caserta, essendo figlio d’arte ha praticamente sempre girato per l’Italia fin da giovane.

L’altro giorno il generale ha lasciato Palermo dove con la collaborazione del Tribunale, della Procura e della Procura generale, ha anche avviato una serie di percorsi con le associazioni e le scuole dei quartieri più difficili, a partire dallo Zen, ma anche a Brancaccio e Sperone. Il generale è stato anche l’ideatore della «Operazione biblioteche», facendo arrivare nelle scuole centinaia di libri.

«Grazie alla città di Palermo e tutti i palermitani - ha detto nel corso di una cerimonia - per come mi hanno accolto. In questo biennio ho imparato che non è cittadino di Palermo solo chi nasce a Palermo ma anche chi impara ad amarla, per questo vi ringrazio. Grazie ai comandanti di stazione, dei nuclei e dei reparti che in questo biennio hanno combattuto una guerra mai dichiarata, probabilmente fatta di gesti quotidiani, ma che hanno contribuito alla civile convivenza».

LA CARRIERA

Con i gradi di tenente e capitano, De Liso è stato comandante di Plotone dell’8° Battaglione carabinieri “Lazio” a Roma, comandante del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Reggio Emilia, comandante delle Compagnie carabinieri di Trani e di Castellammare di Stabia, nonché comandante della Sezione corsi del reparto corsi della scuola ufficiali carabinieri di Roma. Da ufficiale superiore, nei gradi di maggiore e tenente colonnello, ha ricoperto gli incarichi di addetto alla 2^ Sezione dell’Ufficio personale ufficiali, di capo della 5^ e di capo della 1^ Sezione dell’ufficio legislazione del comando generale dell’Arma dei carabinieri e di comandante del gruppo carabinieri di Locri. Con il grado di colonnello, ha ricoperto gli incarichi di capo ufficio rapporti con la rappresentanza militare del comando generale dell’Arma dei carabinieri, di comandante provinciale carabinieri di Firenze e di capo ufficio cerimoniale del comando generale dell’Arma dei carabinieri in Roma.