Il padovano che fa nascere bimbi da donne senza utero: tra i 100 più influenti del mondo secondo il Time

PADOVA - Lei ascolta le onde gravitazionali,. Sono. Due personalità che brillano nel campo scientifico, quarantenne, urbinate, è ricercatrice del Gran Sasso Science Institute e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare,, è a capo del team del Baylor University Medical Center di Dallas dove a fine del 2017 è nato negli Usa il primo bambino da un utero trapiantato.Come ogni anno, sono in compagnia dei nomi più disparati, segnalati non in base al potere ma alla loro capacità di fotografare i tempi che corrono. Attivisti, leader, artisti, politici: quest'anno, per citare alcuni, si va dal tennista Roger Federer all'ad di Microsoft Satya Nadella, da Nicole Kidman a Jennifer Lopez. Ma ci sono anche l'astronauta Peggy Whitson, il principe Harry e la ormai quasi sposa Meghan Markle, e, sul fronte politico, leader come Donald Trump e Kim Jong Un.«Non ci sono le parole giuste per descrivere l'emozione. È stato il momento più intenso della mia carriera. Si è aperta una strada per curare l'infertilità». Così Giuliano Testa (inserito da Time fra i Titans), maturità classica al liceo Tito Livio di Padova e laurea alla Scuola di medicina e chirurgia dell'Università veneta, aveva raccontato qualche mese fa al Gazzettino l'attesa nascita del primo bambino statunitense venuto al mondo da una donna nata senza utero alla quale è stato trapiantato l'organo riproduttivo da un'altra donna vivente, madre di due figli, che ha deciso di donarlo...