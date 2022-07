Giulia Martinengo prima donna al comando della compagnia della Guardia di Finanza

PIOVE DI SACCO - È la prima donna al comando della compagnia di Piove di Sacco della Guardia di Finanza. Il tenente Giulia Martinengo, 28 anni, di Viterbo, prende il posto del capitano Massimo Deiana, 42 anni, che dopo quattro anni di intenso lavoro alla guida della Tenenza di Piove, ora elevata al rango di Compagnia, durante i quali ha diretto e coordinato brillanti operazioni di polizia economico-finanziaria, è stato da poco assegnato al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari.

Il comandante provinciale della Guardia di finanza di Padova, colonnello Michele Esposito, ha espresso a Deiana il suo grande apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto alla guida delle Fiamme Gialle piovesi, esaltandone il costante impegno, le eccellenti qualità umane e le brillanti capacità investigative. Ha formulato al tenente Martinengo, prima donna al comando, i migliori auguri per l’assunzione del prestigioso incarico. Il tenente Martinengo arriva a Piove di Sacco, dove svolgerà un breve periodo di affiancamento per acquisire una preliminare conoscenza del territorio e del contesto socio-economico della circoscrizione in cui opera il reparto, prima di assumere il comando.