CITTADELLA (PADOVA) - Il boy scout di Cittadella che da bambino scappava verso il lago con la "deriva" legata al tettuccio dell'utilitaria del padre, adesso è uno dei sei italiani di ogni tempo che in solitaria hanno concluso il giro del mondo in barca a vela. «Si tratta di meno di 200 persone al mondo, ci sono molti più astronauti andati nello spazio che navigatori che hanno circumnavigato il globo in solitaria», dice Riccardo Tosetto, 37 anni. Ventiseimila miglia senza fermarsi, 153 giorni di fila, passando da un oceano all'altro. Fino a Capo Horn, l'Everest della vela, la fine del mondo. «Quel passaggio è stato il momento più forte ed emozionante. Prima del Sud Africa c'era stato l'incontro con le balene: che bellezza navigare di notte al chiaro di luna accompagnato da due balene che erano molto più grandi della barca».

Di mestiere fa lo skipper, ha imparato tutto da un esule istriano. Dal 2006 ha una scuola di vela, accompagna in crociera i turisti in barca nel Mediterraneo, la Grecia è quasi una seconda casa. Sei mesi in mare e sei mesi in cantiere a Monfalcone, si occupa di tutti i particolari. Ha due barche da 16 metri, una da crociera per otto passeggeri e una da regata. Ha attraversato quattro volte l'Atlantico, ha percorso più di 100 mila miglia, cinque volte il giro del mondo.

Da sei anni vive a Bassano con la compagna Valeria. Ma come ha fatto un bambino di Cittadella a diventare un navigatore solitario?

«Sono il figlio di mezzo di Danilo e Lucia che a Cittadella hanno una piccola azienda artigianale che produce borse e articoli in tessuto. Mia sorella Chiara insegna, mio fratello Giulio che è nato nel 2000 è laureato al Politecnico di Milano e ora a Roma studia cinematografia. Sono uno scout e da ragazzino ho frequentato la montagna, per anni ho sciato, ma non ho mai provato per la montagna l'attrazione morbosa che ho sentito per il mare. Ho iniziato a 10 anni a frequentare la vela grazie alle "derive" che sono piccole imbarcazioni da spiaggia; papà me ne ha regalato una che caricavamo sull'auto e andavamo nei vari laghi, dal Garda a Levico a Caldonazzo, e anche nella Laguna veneta. Grazie a mia sorella ho conosciuto Angelo Preden, un esule istriano che lavorava a Chioggia; mi ha preso subito come giovanissimo allievo nel quale ha travasato i suoi trent'anni di navigazione in tutti i mari. Passavo estate e inverno sulla sua barca, alternavo lo studio alla vela, nel frattempo mi sono diplomato all'Alberghiero di Castelfranco. A 19 anni Angelo mi ha detto che voleva smettere con la sua attività: per questo passaggio di consegne abbiamo navigato assieme per 18 mesi senza mai tornare a casa. Da allora vivo nel mondo della vela a tempo pieno».

Quando ha pensato alla regata per il giro del mondo?

«Ho due imbarcazioni: una da crociera, la "Blue Drake", dal 2006, presa ad Antibes; l'altra, quella da regata, è la "OB Portus3", acquistata nel 2022 a Saint Malo, col mio braccio destro Filippo in 19 giorni l'abbiamo portata sino a Monfalcone. Il bando per la regata Global Solo Challenge, ideata da Marco Nannini, prevede il giro del mondo attraverso i tre grandi Capi senza scalo né assistenza: il Capo di Buona Speranza, il Capo Lwin in Australia e Capo Horn in Cile. Era il sogno della mia vita e non ho esitato, avevo la barca adatta: ci sono voluti due anni intensi di preparazione e di modifiche. Ho trovato gli sponsor a incominciare da "IMilani", un'azienda di Rosà che ricicla le materie plastiche, ha creato anche le casette per le tartarughe ferite del Mediterraneo. Per qualificarmi dovevo fare in solitaria e senza scalo 2000 miglia, da Trieste a La Coruña, un modo anche di collaudare l'imbarcazione».

In quanti siete partiti da La Coruña?

«Siamo partiti il 29 ottobre 2023 con una grossissima perturbazione, eravamo in 18. Siamo arrivati solo in sei: due barche sono affondate, due disalberate, le altre si sono sparse in giro per il mondo, chi bloccato in Sud Africa chi in Australia. L'obiettivo era entrare nell'albo dei Cap-hornier, un club davvero esclusivo: sono il sesto italiano dopo Pasquale De Gregorio, Simone Bianchetti, Alessandro Di Benedetto, Giancarlo Pedote e Andrea Mura. È stata molto dura, soprattutto dal punto di vista delle temperature da affrontare nel Grande Sud: nel Pacifico l'imbarcazione aveva 7 gradi costanti giorno e notte e l'acqua sfiorava i quattro. Si costeggia l'Antartide cercando di evitare gli iceberg. Si passa anche attraverso il Punto Nemo il più distante dalle terre emerse, la più vicina è a 2700 chilometri».

Sono diversi i tre Oceani?

«L'Atlantico non è facile, ma è contenuto tra due continenti. Quello Indiano è confuso, duro, le onde sono corte e vengono da varie direzioni e questo rende la navigazione scomoda. Il Pacifico esprime tutta la sua potenza con onde molto lunghe e che raggiungono altezze considerevoli. Ma per capire meglio le differenze, basti pensare alla difficoltà del passaggio di Capo Horn dove il mare da migliaia di metri di profondità trova la piattaforma continentale e risale da 5-6 mila metri fino a 100 metri. Lì può diventare davvero rischioso».

I momenti critici e quelli più emozionanti?

«Due i momenti più difficili: uno a pochi giorni da Capo Horn con venti a 140 chilometri orari, con onde alte nove metri. Ho deciso di passarci vicino anche se il meteorologo lo sconsigliava, ma volevo vedere quella che poi è una roccia che si alza nel mare, imponente, paurosa. Ho avuto la fortuna che il guardiano del faro, Josè, mi ha contattato via radio dicendomi che se mi fossi avvicinato avrebbe provato a fare una fotografia. Ho preso una seconda perturbazione, la più forte, sopra le isole Falkland, ho anche rotto una vela e ho navigato un giorno e una notte in condizioni di criticità col vento mai sceso sotto i 100 chilometri».

Come ha combattuto la solitudine?

«Si vive, oltre alla solitudine personale, anche una solitudine relativa in un ambiente ostile: dal Sud Africa al Sud America non ho mai incontrato una nave, nessuna forma di vita, gli unici compagni di viaggio sono gli albatros. Per il resto, avevo la fortuna di poter comunicare a terra ogni giorno con connessione satellitare. La parte psicologicamente più difficile è stata affrontare gli ultimi venti giorni, con la voglia di arrivare, col fisico ormai allo stremo. Ho perso 12 chili».

Finalmente l'arrivo a La Coruña.

«Dopo 153 giorni era il 31 marzo 2024, il giorno di Pasqua, alle nove del mattino. Avevo aspettato le prime luci dell'alba per avvicinarmi, mi attendevano la famiglia, la mia compagna, amici e collaboratori. Solo allora mi sono reso conto che ero arrivato alla conclusione, era la realizzazione del grande sogno. Ho pensato ad Angelo».

Adesso torna al lavoro.

«Tra poco partirò per la Grecia per la stagione estiva. Ho persone che vengono da tutta Italia, tanti ritornano da 18 anni. Soprattutto la Grecia è la mia seconda casa, quasi tutte le estati sono là. Costa mille euro alla settimana a persona, servizio completo, noi cuciniamo, facciamo le pulizie, mandiamo avanti la barca. Ho la stagione piena da fine maggio a ottobre. Il lavoro è una passione, dico sempre che non ho mai lavorato un giorno in vita mia».

Quali libri l'hanno influenzata di più?

«Uno è "Un vagabondo nei mari del Sud" di Bernard Moitessier: l'autore è partito dalla costa vietnamita, ha navigato in tutti i mari del mondo vagabondando con una giunca a vela. L'altro è "La lunga notte di Shackleton" di Mirella Tenderini, è la più grande storia di avventura e esplorazione antartica: nel 1915 tentando di raggiungere il Polo Sud la nave Endurance viene stritolata dai ghiacci, ma sir Ernest Shackleton riesce a portare in salvo l'equipaggio con un'impresa eroica, 6000 miglia nei mari del Sud con una scialuppa. La nave è stata trovata quest'anno, a tremila metri di profondità».