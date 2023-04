Giovanni Stevanato il Paperone del Nordest, batte De' Longhi e Benetton: ecco il suo patrimonio. La classifica

PIOMBINO DESE - Per la rivista Forbes c'è ancora una volta Giovanni Ferrero in testa alla classifica degli italiani più ricchi. Il re piemontese dei dolci ha un patrimonio di 38,9 miliardi di dollari: 2,7 miliardi in più rispetto a quello di un anno fa. La sua fortuna è la più alta che la rivista abbia mai attribuito a un italiano. Il Paperone del Nordest è Sergio Stevanato con un patrimonio di 5,5 miliardi, l'imprenditore padovano del gruppo con sede a Piombino Dese si piazza al quinto posto in Italia a pari merito con Piero Ferrari. Il gruppo Stevanato, quotato a Wall Street, è uno dei maggiori produttori mondiali di packaging per l'industria farmaceutica e di cartucce di insulina per il trattamento del diabete.



La lista Forbes Billionaires 2023 vede un numero record di italiani: 64, 12 in più rispetto al 2022. Il totale dei loro patrimoni è di 215,6 miliardi di dollari. Ferrero è la 30esima persona più ricca del mondo e la settima più ricca d'Europa. Il primo è l'amministratore delegato del colosso del lusso Lvmh, Bernard Arnault (211 miliardi). Dopo la morte del fondatore di Luxottica, a giugno 2022, la seconda posizione è passata a Giorgio Armani, che ha visto salire il suo patrimonio da 7,8 a 11,1 miliardi di dollari in un anno.



DE' LONGHI DECIMO

Il trevigiano Giuseppe De' Longhi con 3,9 miliardi si piazza al decimo posto in Italia. In classifica anche gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio: i sei figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente -, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, figlio di Zampillo e del banchiere Paolo Basilico con un patrimonio di 3,5 miliardi a testa. Clemente, 18enne, è il più giovane miliardario del mondo. Giuliana e Luciano Benetton hanno un patrimonio di 3,2 miliardi a testa secondo Forbes (23. e 24. posizione italiana). Al 28. posto c'è Renzo Rosso con la famiglia (3,1 miliardi). Sabrina Benetton è al 41. posto con un patrimonio di 1,8 miliardi. Barbara Benetton al 45. con 1,5 miliardi. Entrano in classifica, con patrimoni di 1,3 miliardi di dollari, anche Annalisa e Massimo Doris, figli di Ennio, fondatore di Banca Mediolanum. La madre Lina Tombolato è 55. con 1,2 miliardi, stesso patrimonio di Sandro Veronesi (Calzedonia).